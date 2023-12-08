Один із видів грошової допомоги, яку можуть отримати українці, доведеться з часом повернути.

Про цей вид грошової допомоги, хто має на неї право, а також, чому її доведеться повернути розповіли в Міністерстві соціальної політики, пише Politeka.net.

Отримати цю грошову допомогу може непрацююча працездатна людина з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.

Розмір грошової допомоги становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати, у 2023 р. це – 100,5 тис. грн.

Грошова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу людина повинна подати до центру зайнятості заяву про надання фінансової допомоги, бізнес-план (розробляється самостійно або у процесі профнавчання в центрі зайнятості), а також довідку про несудимість.

«Для підтвердження даних про наявність (відсутність) обтяжень рухомого та нерухомого майна (до забезпечення технічної можливості отримання відомостей з Державних реєстрів) подаються витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», - пояснили в Міністерстві.

Для отримання грошової допомоги на закупівлю обладнання і матеріалів людина подає до центру зайнятості рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо) та договір, укладений з постачальником (продавцем) обладнання і матеріалів.

Після засідання комісії центр зайнятості надсилає людині письмове повідомлення про прийняте рішення.

Якщо було прийняте рішення про надання фінансової допомоги – людина повинна створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Ця грошова допомога має безготівковий характер, але вона може бути поворотною.

Гроші доведеться повернути або однією сумою протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання. Або ж достроково частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Підкреслимо, що сума грошової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Але є і варіант, коли грошову допомогу повертати не доведеться. Як повідомили в Міністерстві соцполітики, гроші не повертаються, якщо людиною сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої фінансової допомоги; у перший рік працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

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