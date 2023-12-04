Розмір цієї грошої допомоги складає 17,5 тисяч гривень на весь опалювальний сезон.

Мешканці Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей, що проживають у сільських або пригородних районах, можуть скористатися грошовою допомогою на опалення від Естонської ради у справах біженців. Про це повідомляється на веб-сайті організації.

Розмір цієї грошої допомоги складає 17,5 тисяч гривень на весь опалювальний сезон.

Протягом зимового сезону цього року наша організація надає грошову допомогу на опалення (на закупівлю твердого палива, такого як вугілля, дрова, брикети чи пелети, або для оплати газового опалення) домогосподарствам, які проживають у сільських та пригородних районах і стикаються з труднощами в забезпеченні опалення взимку.

Для отримання грошової допомоги необхідно звертатися з понеділка по середу з 9:00 до 12:00 за телефонами:

0939447568

0738361238

0738109344.

Якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих (після 24 лютого 2022 року) або нещодавно деокупованих (не раніше, ніж за 2 місяці до дати звернення) територіях і не маєте можливості здійснювати телефонні дзвінки, ви можете подати запитання тут (на момент публікації запитання не приймались). Після схвалення необхідно заповнити форму і чекати.

Також варто відзначити, що Естонська рада у справах біженців надає різноманітну допомогу. Українці, які постраждали від війни, можуть отримати виплати в розмірі 3600 гривень на одну особу, які надходитимуть протягом 3 місяців на банківський рахунок. Програму грошової допомоги реалізовує Естонська рада у справах біженців.

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