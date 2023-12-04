Размер этой денежной помощи составляет 17,5 тысяч гривен на весь отопительный сезон.

Жители Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, проживающие в сельских или пригородных районах, могут воспользоваться денежной помощью на отопление от Эстонского совета по делам беженцев. Об этом сообщается на веб-сайте организации.

Размер этой денежной помощи составляет 17,5 тысяч гривен на весь отопительный сезон.

В течение зимнего сезона в этом году наша организация оказывает денежную помощь на отопление (на закупку твердого топлива, такого как уголь, дрова, брикеты или пеллеты, или для оплаты газового отопления) домохозяйствам, проживающим в сельских и пригородных районах, которые сталкиваются с трудностями в обеспечении отопления. зимой.

Для получения денежной помощи необходимо обращаться с понедельника по среду с 9:00 до 12:00 по телефону:

0939447568

0738361238

0738109344.

Если вы проживаете на временно оккупированных (после 24 февраля 2022 года) или недавно деоккупированных (не ранее чем за 2 месяца до даты обращения) территориях и не имеете возможности совершать телефонные звонки, вы можете подать вопрос здесь (на момент публикации вопросы не принимались) . После одобрения нужно заполнить форму и ждать.

Также стоит отметить, что Эстонский совет по делам беженцев оказывает разнообразную помощь. Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить выплаты в размере 3600 гривен на одного человека, которые будут поступать в течение 3 месяцев на банковский счет. Программу денежной помощи реализует Эстонский совет по делам беженцев.

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