Один из видов денежной помощи, которую могут получить украинцы, придется со временем вернуть.

Об этом виде денежной помощи, кто имеет на нее право, а также, почему ее придется вернуть рассказали в Министерство социальной политики, пишет Politeka.net.

Получить эту денежную помощь может неработающий трудоспособный человек из числа членов малообеспеченной семьи, зарегистрированный в центре занятости как безработный.

Размер денежной помощи составляет 15 размеров минимальной заработной платы, в 2023 г. это – 100,5 тыс. грн.

Денежная помощь предоставляется на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Для того, чтобы получить финансовую помощь человек должен подать в центр занятости заявление о предоставлении финансовой помощи, бизнес-план (разрабатывается самостоятельно или в процессе профобучения в центре занятости), а также справку о несудимости.

«Для подтверждения данных о наличии (отсутствии) обременений движимого и недвижимого имущества (до обеспечения технической возможности получения сведений из Государственных реестров) подаются выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества, информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество», - пояснили в Министерстве.

Для получения денежной помощи на закупку оборудования и материалов человек представляет в центр занятости счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.п.) и договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов.

После заседания комиссии центр занятости посылает человеку письменное уведомление о принятом решении.

Если было принято решение о предоставлении финансовой помощи, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

Эта денежная помощь носит безналичный характер, но она может быть возвратной.

Деньги придется вернуть или одной суммой в течение 30 календарных дней после истечения трехлетнего срока с даты ее получения. Или досрочно частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Подчеркнем, что возвращаемая сумма денежной помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Но есть и вариант, когда денежную помощь возвращать не придется.

Как сообщили в Министерстве соцполитики, деньги не возвращаются, если человек уплатил налоги, сборы (обязательные платежи) и ЕСВ в сумме, превышающей сумму предоставленной финансовой помощи; в первый год трудоустроено по направлению центра занятости не менее двух неработающих трудоспособных лиц из числа членов малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.

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