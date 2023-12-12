В работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой, абоненты сообщают о проблемах.

Абоненты Киевстар сообщают о масштабном сбое в работе оператора. Люди отмечают, что нет ни связи, ни Интернета.

Официальный сайт Киевстар тоже не работает.

«Сумы. Ни домашний, ни мобильный интернет не работает. Сайт также»,

«Киев Академгородок, нет связи и интернета»,

«Что опять с интернетом? Пропал и связи нет»,

"Что за масштабный сбой? Почему не работает связь?",

"Бровары – нет, не работает ваш сайт",

"У вас связь отпала",

"Связи нет и роутер тоже не работает",

"Киевстар, куда исчезла связь?",

"Не работает связь и кабельный интернет Киевстар. Киев", – сообщают абоненты «Киевстар».

Масштабный сбой в работе оператора "Киевстар".

При попытке дозвониться абоненты слышат в ответ: "Мобильная сеть недоступна".

Ранее, напомним, стало известно, что НБУ изменяет порядок проведения наличных операций через платежные терминалы и это также касается пополнения мобильных счетов.

В "Киевстаре", в частности, опубликовали инструкцию по прохождению дополнительного этапа идентификации в терминалах компании.

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