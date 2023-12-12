«ПриватБанк» предупредил клиентов, с какими трудностями они могут столкнуться из-за масштабного сбоя в работе оператора связи «Киевстар».

«ПриватБанк» срочно сообщил клиентам, что в связи с перебоями в работе мобильного оператора «Киевстар», некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи.

«Нам известно о ситуации и мы прилагаем максимум усилий, чтобы клиенты чувствовали себя уверенно. Мы делаем все, чтобы обеспечить доступность всех продуктов и услуг находиться в режиме 24/7», - заверили в «ПриватБанк».

Также в ПриватБанке отметили, что за неимением мобильной связи клиенты могут позвонить в поддержку с помощью Приват24, а также написать в чат-онлайн - для этого достаточно, только доступа к интернету.

На данный момент известно, что на сеть Киевстар совершили мощную хакерскую атаку. Это и послужило причиной масштабного технического сбоя.

Оператор Киевстар привлек правоохранителей и специальные госслужбы для фиксации обстоятельств и последствий вмешательства в работу.

Ожидается, что «Киевстар» возобновит работу через четыре-пять часов.

Таким образом, возобновление работы сети ожидается ориентировочно в 16.00-17.00 12 декабря.

Добавим, что в Сумах из-за сбоя в работе "Киевстар" не работает оповещениt о тревоге.

В связи с этим уведомление о воздушной тревоге будет осуществляться работниками патрульной полиции и ГСЧС.

Жителей также призывают отслеживать сообщения о тревогах на официальных информресурсах.

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