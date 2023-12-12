Масштабний збій в роботі мобільного оператора «Київстар» вплинув на роботу ДТЕК.

Через масштабний збій в роботі "Київстар" в ДТЕК Київські електромережі зробили важливе попередження, пише Politeka.net.

«Друзі, через технічний збій в мережах Kyivstar наразі не працює наш номер +38 (067) 210 15 88», - йдеться у терміновому повідомленні.

В ДТЕК Київські електромережі також повідомили, що зателефонувати можна за іншими номерами, стаціонарному телефону 15 88, або ж використати альтернативні канали обслуговування: чат-бот, сайт або особистий кабінет.

Додамо, масштабний збій в роботі мобільного оператора «Київстар» продовжується. Після величезної кілкості скарг від абонентів на відсутність зв’язку і Інтернет, у «Київстар» зробили пояснення, що в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

В «Київстар» запевнили, що спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми.

«На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги "національний роумінг", - порадили в Київстар.

Масштабний збій в роботі "Київстар".

З'явилася також інструкція, якдіяти абонентам "Київстар" під час масштабного сбою.

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