«Ощадбанк» відреагував на скарги щодо великих черг до банкоматів та відділень.

Так, однак із клієнток "Ощадбанку" розповіла, що люди змушені стояти на морозі.

«… Черги у відділеннях – символ банку, черга до банкомату на вулиці на сходах у холод теж. Другий банкомат поставити тяжко? Додаток взагалі моторошний, черв'як взагалі дістав», - поскаржилась жінка на сторінці "Ощадбанк" в Facebook.

Крім того, жінка повідомила про незручний сервіс:

«Код навіть не по смс приходить, а дзвінок, потім підтвердження, потім озвучують код - ви мазохісти?».

В "Ощадбанку", реагуючи на скаргу, повідомили, що уникнути черг можна.

«Щоб не стояти в черзі, на сайті банку можна призначити зустріч на бажаний час і менеджер відділення чекатиме. У банку є велика кількість банкоматів, і можна будь-коли підібрати найближчий на сайті банку або зателефонувати в контакт-центр».

Також представник Ощадбанку уточнив щодо реєстрації:

"Для реєстрації в програмі Ощад потрібно ввести код, що надходить дзвінком, і після першого входу до програми можна налаштувати вхід і підтвердження операцій за допомогою коду доступу або відбитка пальця".

В "Ощадбанку" також зазначили, що більшу частину операцій можна провести онлайн.

"А якщо питання вимагає звернення до відділення, рекомендуємо заздалегідь призначити зустріч на офіційному сайті банку, і менеджер вас чекатиме. Також, майже в кожному магазині можна сплатити покупки карткою, і для цього не потрібно попередньо витрачати час, щоб знімати готівку, і це дуже зручно. Якщо ж потрібна саме готівка, банк має розгалужену систему банкоматів", - повідомив представник "Ощадбанку".

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