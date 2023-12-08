Таким чином "Ощадбанк" відреґував на закид однієї з клієнток, пише Politeka.net.

«Постійно затримує виплати, чим далі тим гірше», - написала жінка на офіційній сторінці «Ощадбанк» у Facebook.

У «Ощадбанк» помітили скаргу і відповіли. Співробітник банку зазначив, що своєчасніть виплат від них не залежить.

«Банк не затримує зарахування виплат. Як тільки кошти надходять до банку, в той же день вона буду зараховані на ваш рахунок», - підкреслили в «Ощадбанк».

Додамо, раніше у Мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто гроші всі українці, які мають на них право, отримають, але, можливо, з затримкою.

В Мінреінтеграції закликали українців у разі затримки виплат звертатись до них.

«В Мінреінтеграції цілодобово приймає дзвінки гаряча лінія з кризових питань 15-48. Або пишіть в месенджери на наші пабліки – як зручніше. Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції , яка й вирішує такі проблеми. Дуже багатьом вже змогли вирішити питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся – допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів», - підкреслили в Мінреінтеграції.

Також нагадаємо, що в Україні можуть продовжити період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат у Ощадбанку на три місяці.

Йдеться про ініціативу продовжити термін фізичної перевірки осіб у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року.

Це стосується внутрішньо переміщених осіб, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року.

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