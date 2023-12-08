"Ощадбанк" объяснил, почему некоторые их клиенты сталкиваются с задержкой денежных выплат.

Таким образом "Ощадбанк" отреагировал на упрек одной из клиенток, пишет Politeka.net.

«Постоянно задерживает выплаты, чем дальше, тем хуже», - написала женщина на официальной странице «Ощадбанк» в Facebook.

В Ощадбанке заметили жалобу и ответили. Сотрудник банка заверил, что своевременно выплат от них не зависит.

«Банк не задерживает зачисление выплат. Как только средства поступают в банк, в тот же день она будет зачислена на ваш счет», - подчеркнули в Ощадбанке.

Добавим, ранее в Минсоцполитики отмечают, что главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть деньги все украинцы, имеющие на них право, получат, но возможно с задержкой.

В Минреинтеграции призвали украинцев в случае задержки выплат обращаться к ним.

«В Минреинтеграции круглосуточно принимает звонки горячая линия по кризисным вопросам 15-48. Или пишите в мессенджеры на наши паблики – как удобнее. Мы реагируем на любой формат обращений. В Правительстве работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифры, Минреинтеграции, которая решает такие проблемы. Очень многим уже удалось решить вопрос. Итак, пожалуйста, обращайтесь – поможем! Выплаты от государства будут начислены и дойдут до получателей», - подчеркнули в Минреинтеграции.

Также напомним, что в Украине могут продлить период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанк на три месяца.

Речь идет об инициативе продлить срок физической проверки лиц в отделениях Ощадбанк до 31 марта 2024 года.

Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Последние новости Украины:

Загоняют в дикие долги: "Ощадбанк" попал в скандал и сделал объяснение.

"Ощадбанк" сдирает со счетов клиентов по сто гривен – как этого избежать.

"Ощадбанк" списывает деньги – как не потерять средства на карточке.