З рахунку клієнта «Ощадбанк» зникли гроші, але, як з’ясувалося, цього можна було уникнути.

Клієнт «Ощадбанк» розповів про неприємну ситуацію – з його рахунку зникли гроші. А саме – сто гривень.

Про зникнення грошей клієнт «Ощадбанк» розповів на сторінці банку в Facebook.

«Банк знімає по 100 грн. за місяць за обслуговування рахунку на якому був залишок лише 119 грн. Дуже "гарні" рішення приймають в Ощадбанку, "піклуються про клієнтів"», - обурився клієнт «Ощадбанк».

«Ощадбанк» на скаргу відреагував. Виявилося, що цієї ситуації можна було уникнути.

«Згідно тарифів банку, якщо по карті і по рахунку не було жодних зарахувань та операцій протягом року, виставляється комісія в розмірі 100 гривень за обслуговування неактивного рахунку. Достатньо провести хоча б одну операцію, та рахунок буде вважатися активним», - пояснив співробітник «Ощадбанк».

У «Ощадбанк» також підкреслили, що комісія за обслуговування неактивного рахунку передбачена тарифами банку, з якими клієнт можете ознайомитися на сайті банку у відкритому доступі.

«Рекомендуємо провести будь-яку операцію по картці, наприклад поповнити мобільний, та комісія за неактивний рахунок стягуватися не буде», - порадили в «Ощадбанк» клієнтам, як уникнути стягування 100 гривень.

У свою чергу обурений клієнт «Ощадбанк» підкреслив, що плата за послуги банку повинна співставлятись із затратами на обслуговування, а не «практично по "грабіжницьки" забирати кошти клієнтів».

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