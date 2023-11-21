У правилах виплат, від яких сьогодні залежать мільйони українців, судячи з усього, відбудуться чергові зміни.

Виплати внутрішньо переміщеним особам раніше надавалася безстроково і не залежала від того, чи мають ВПО житло, депозит чи, наприклад, нове авто, пише Politeka.net.

Потім правила виплат змінилися – до уваги держава стала брати такі фактори, як майно, витрати сім’ї, термін перебування за кордоном.

Крім того, було вирішено призначати виплати терміном на пів року. Соціально вразливі сім’ї зможуть її продовжити ще настільки ж часу. При цьому розмір виплати залишався без змін Це – три тисячі гривень для неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю, а також дві тисячі для всіх інших ВПО.

І от в Мінреінтеграції заговорили про ще одні зміни стосовно виплат переселенців. В міністерстві здійняли питання, чи справедливо позбавляти виплат переселенців, які мають на депозитах понад 100 тисяч гривень, але не можуть ними скористатися до закінчення терміну депозиту.

Було проведено робочу нараду, участь у обговоренні щодо виплат для переселенців взяли представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Національного банку України, державних банків Ощадбанк, ПриватБанк та інших банків України, представники Благодійного фонду «Право на захист» та Громадської організації «Донбас СОС».

Повідомляється, що представники громадських оррганізацій пропонують внести відповідні зміни до постанови Кабміну № 332, яка регулює питання виплати допомоги ВПО на проживання.

Нагадаємо, раніше було віришено, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично подовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

«Громадянам для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично", - наголошували в міністерстві.

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