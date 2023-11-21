В правилах выплат, от которых сегодня зависят миллионы украинцев, судя по всему, произойдут очередные изменения.

Выплаты внутренне перемещенным лицам ранее предоставлялись бессрочно и не зависели от того, имеют ли ВПЛ жилье, депозит или, например, новое авто, пишет Politeka.net.

Затем правила выплат изменились – в расчет государство стало принимать такие факторы, как имущество, расходы семьи, срок пребывания за границей.

Кроме того, было решено назначать выплаты сроком на полгода. Социально уязвимые семьи смогут ее продлить еще столь же времени. При этом размер выплаты оставался без изменений. Это – три тысячи гривен для несовершеннолетних детей и лиц с инвалидностью, а также две тысячи для всех других ВПЛ.

И вот в Минреинтеграции заговорили об еще одних изменениях относительно выплат переселенцам. В министерстве подняли вопрос, справедливо ли лишать выплат переселенцев, которые имеют на депозитах более 100 тысяч гривен, но не могут ими воспользоваться до истечения срока депозита.

Было проведено рабочее совещание, участие в обсуждении выплат для переселенцев приняли представители Минреинтеграции, Минсоцполитики, Национального банка Украины, государственных банков Ощадбанк, ПриватБанк и других банков Украины, представители Благотворительного фонда «Право на защиту» и Общественной организации «Донбасс СОС».

Сообщается, что представители общественных организаций предлагают внести соответствующие изменения в постановление Кабмина №332, которое регулирует вопрос выплаты помощи ВПЛ на проживание.

Напомним, ранее было решено, что для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

«Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически», - отмечали в министерстве.

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