Со счета клиента Ощадбанк исчезли деньги, но, как выяснилось, этого можно было избежать.

Клиент«Ощадбанк» рассказал о неприятной ситуации – с его счета исчезли деньги. А именно – сто гривен.

Об исчезновении денег клиент «Ощадбанк» рассказал на странице банка в Facebook.

"Банк снимает по 100 грн. за месяц за обслуживание счета, на котором был остаток только 119 грн. Очень "хорошие" решения принимают в Ощадбанк, "заботятся о клиентах"», - возмутился клиент «Ощадбанк».

"Ощадбанк" на жалобу отреагировал. Оказалось, что этой ситуации можно было избежать.

«Согласно тарифам банка, если по карте и по счету не было никаких зачислений и операций в течение года, выставляется комиссия в размере 100 гривен за обслуживание неактивного счета. Достаточно провести хотя бы одну операцию и счет будет считаться активным», - пояснил сотрудник «Ощадбанк».

В Ощадбанке также подчеркнули, что комиссия за обслуживание неактивного счета предусмотрена тарифами банка, с которыми клиент можете ознакомиться на сайте банка в открытом доступе.

«Рекомендуем провести любую операцию по карте, например, пополнить мобильный, и комиссия за неактивный счет взиматься не будет», - посоветовали в «Ощадбанк» клиентам, как избежать потери 100 гривен.

В свою очередь, возмущенный клиент «Ощадбанк» подчеркнул, что плата за услуги банка должна сопоставляться с затратами на обслуживание, а не «практически по "грабительски" забирать средства клиентов».

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