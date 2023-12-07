«Ощадбанк» попередив про важливу умову щодо гроше на картці, про яку треба знати всім клієнтам.

Так, одна з клієнток «Ощадбанк» повідомила, що стикнулася з великою проблемою – неможливістю зняти гроші з рахунку, пише Politeka.net.

«Як забрати свої 10 тисяч, коли я за кордоном. Змінився фінансовий номер і зруйнована карточка», - розповіла жінка про свою велику проблему на сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

Як виявилося, для вирішення необхідно приїхати у відділення банку. Про це жінці повідомив представник «Ощадбанк».

«Без фінансового номеру телефону перевипустити карту дистанційно не можливо. Такі операції доступні лише у відділенні банку. Тому, ви (по приїзду в Україну) або довірена особа з довіреністю звертається до відділення та подає відповідну заяву на зміну номеру телефону і перевипуск карти і після отримання карти передає її вам. Інших варіантів, на жаль, немає!», - попередили в «Ощадбанк».

Ще один клієнт «Ощадбанку» поскаржився на дуже поганий сервіс:

«Крім своїх інтересів цей банк нічого не бачить. Митний платіж вже 3 дні на обробці. Гроші списані, комісія списана, митниця нічого не отримала, товар не розмитнено, грошей немає, підтримка нічого по суті сказати не може. Сервіс просто гі..яний. І вишенька на торті - якщо платіж не пройде - чекайте гроші назад через місяць!..».

В «Ощадбанці» висловили жаль з приводу ситуації, яка склалася і запевнили, що загалом операція по карті виконується від 2-х годин до 3 днів.

«Перевірити деталі операції по карті ви можете по дзвінку до нашого контакт-центру 0800-210-800. Для звернення потрібно використовувати фінансовий номер телефону, а також карта. Або ж ви можете в Ощад 24/7 відслідковувати статус операції. Якщо ж операція вже завершена, а кошти так і не надійшли отримувачу, ви можете звернутися до установи банку та подати заяву на спірну транзакцію», - попідомив представник «Ощадбанк».

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