"Ощадбанк" предупредил о важном условии относительно денег на карте, о котором нужно знать всем клиентам.

Так, одна из клиенток «Ощадбанк» сообщила, что столкнулась с большой проблемой – невозможностью снять деньги со счета, пишет Politeka.net.

«Как забрать свои 10 тысяч, когда я за границей. Изменился финансовый номер и разрушена карточка», - рассказала женщина о своей большой проблеме на странице Ощадбанк в Facebook.

Как выяснилось, для решения необходимо приехать в отделение банка. Об этом женщине сообщил представитель "Ощадбанка".

«Без финансового номера телефона перевыпустить карту дистанционно невозможно. Такие операции доступны только в отделении банка. Поэтому, вы (по приезду в Украину) или доверенное лицо с доверенностью обращается в отделение и подает соответствующее заявление на изменение номера телефона и перевыпуск карты и после получения карты передает его вам. Других вариантов, к сожалению, нет!», – предупредили в «Ощадбанк».

Еще один клиент Ощадбанка пожаловался на очень плохой сервис:

«Помимо своих интересов этот банк ничего не видит. Таможенный платеж уже 3 дня на обработке. Деньги списаны, комиссия списана, таможня ничего не получила, товар не растаможен, денег нет, поддержка ничего по сути сказать не может. Сервис просто го..яный. И вишенка на торте – если платеж не пройдет – ждите деньги назад через месяц!..».

В «Ощадбанке» выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации и заверили, что в целом операция по карте выполняется от 2-х часов до 3 дней.

«Проверить детали операции по карте вы можете по звонку в наш контакт-центр 0800-210-800. Для обращения следует использовать финансовый номер телефона, а также карта. Или же вы можете в Ощад24/7 отслеживать статус операции. Если операция уже завершена, а средства так и не поступили получателю, вы можете обратиться в учреждение банка и подать заявление на спорную транзакцию», - сообщил представитель «Ощадбанк».

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