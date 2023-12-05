«Ощадбанк» зробив пояснення щодо ситуації, яка нібито сталася з їхньою клієнткою, пише Politeka.net.

Про інцидент розповів чоловік жінки, чия картка була оформлена в «Ощадбанку».

«Ощадбанк обманює людей. При закритті карти моя дружина запитала у працівника банку - "чи вона повністю закрила картку і чи немає заборгованості по карті", працівниця банку сказала, що картку закрито і заборгованості немає. Але працівники банку спеціально залишають невелику суму (1-2 гривні або зовсім копійки), а наступного місяця в Ощад 24 була заборгованість 9грн. І так з кожним місяцем зростає борг, про який Ощадбанк мовчить до досягнення великої суми за пару років. А потім виставляють рахунок у 15 000 грн. Шахраї страшні….», - розповів чоловік на офіційній сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

У «Ощадбанк» на звинувачення відреагували, запевнивши, що працівники банку не можуть так чинити.

«Коли приймається заява на закриття рахунку, на рахунку має бути відсутній залишок та заборгованість по карті, тому працівники не можуть залишати навіть невелику суму коштів», - підкреслив представник «Ощадбанку».

У свою чергу обурений чоловік повідомив, що цей випадок не єдиний. Мовляв, він знає про подібні інциденти з іншими клієнтами.

«Працівники банку спеціально залишають невелику суму грошей на карті. Не вперше відбуваються такі махінації. Як мінімум, знаю ще про два випадки такої незаконної діяльності працівників Ощадбанку і вони діють за вказівками начальства. Потім кажуть людям, щоб вони зверталися до суду», - повідомив обурений чоловік.

За його словами, він також був здивований від ситуації – адже, як можна закрити картку з мінусовим балансом, а потім, при закритій карті, нараховують відсотки. Чоловік вважає, що за такі справи має бути кримінальна відповідальність і позбавлення волі на тривалий термін з виплатою багатомільйонної компенсації постраждалій стороні.

Однако в «Ощадбанк» наполягають на своєму – вони не винні:

«Співробітник банку не може закрити рахунок залишивши на ньому кошти. Банк діє в межах чинного законодавства та в жодному разі не має відношення до шахрайських дій».

Однак чоловік наполягає, що подібні борги з’являються виключно з вини банку.

«Рахунок був закритий і грошей на ньому не було, а смс співробітник банку не відключив (скоріше за все спеціально) і наступного місяця на рахунку стало - 9грн. І скільки часу так Ощадбанк міг мене обкрадати і коли б виставили рахунок? Як можуть відбуватися операції з ліквідованим рахунком, що за шахрайство?», - обурюється чоловік.

У «Ощадбанку» на це відповіли, що якщо у клієнта виникла прострочена заборгованість, то надання послуги припиняється до повного погашення заборгованості і подальша комісія виставлятися не буде.

«Якщо рахунок вже був закритий, по ньому не виставляються комісії…», - підкреслили в «Ощадбанку».

У скандал втрутилася ще одна користувачка Facebook. Жінка повідомила, що такі ситуації трапляються і в інших банках, не тільки в "Ощад".

"Далі борг наростає і виходить рахунок. Я про це знаю давно і завжди говорю, що карту розріжте при мені і тоді ви нікому не будете нічого винні, запам'ятайте це. Стосується будь-якого банку", - розповіла жінка.

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