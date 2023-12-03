У державній компанії "Нафтогаз України" споживачам відзвітували про новий сервіс.

"Нафтогаз України" повідомив про нову послугу. Тепер клієнтам компанії буде комфортніше оплачувати рахунки.

У державній компанії "Нафтогаз України" споживачам відзвітували про новий сервіс, який полегшить оплату рахунків. За інформацією компанії, тепер клієнтам не потрібно чекати на отримання паперових квитанцій за газ після 20 числа.

Замість цього клієнти "Нафтогаз України" можуть сплатити за спожитий газ, користуючись 2,5 тисячами терміналами банку Ощадбанку, які розміщені по всій Україні.

Через ці термінали рахунок за газ можна оплачувати без комісії після 10 числа кожного місяця. Процес оплати за послуги "Нафтогаз України" включає декілька наступних кроків:

Знайти "Нафтогаз" у пошуковому полі та обрати потрібну дію. Ввести номер особового рахунку та прізвище споживача у відповідних полях. Здійснити оплату, керуючись отриманою платіжкою.

Крім того, в терміналах можна безкоштовно отримати друкувані копії таких документів, як рахунки за газ, акти звірки розрахунків та довідки про відсутність заборгованості.

Компанія також повідомила, що три облгази – "Рівнегаз", "Запоріжгаз" і "Чернівцігаз" – приєдналися до "Нафтогазу", збільшивши загальну кількість клієнтів на близько мільйона. Тепер у "Нафтогазі" інтегрувалися 22 облгази.

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