В государственной компании "Нафтогаз Украины" потребителям отчитались о новом сервисе.

"Нафтогаз Украины" сообщил о новой услуге. Теперь клиентам компании будет более комфортно оплачивать счета.

В государственной компании "Нафтогаз Украины" потребителям отчитались о новом сервисе, который облегчит оплату счетов. По информации компании, теперь клиентам не нужно ждать получения бумажных квитанций за газ после 20 числа.

Вместо этого клиенты "Нафтогаз Украины" могут уплатить за потребленный газ, пользуясь 2,5 тысячами терминалами банка Сбербанка, которые размещены по всей Украине.

Через эти терминалы счет за газ можно оплачивать без комиссии после 10 числа каждого месяца. Процесс оплаты за услуги "Нафтогаз Украины" включает несколько следующих шагов:

Найти "Нафтогаз" в поисковом поле и выбрать нужное действие. Введите номер лицевого счета и фамилию потребителя в соответствующих полях. Совершить оплату, руководствуясь полученной платежкой.

Кроме того, в терминалах можно бесплатно получить печатные копии таких документов как счета за газ, акты сверки расчетов и справки об отсутствии задолженности.

Компания также сообщила, что три облгаза – "Ровногаз", "Запорожгаз" и "Черновцыгаз" – присоединились к "Нафтогазу", увеличив общее количество клиентов на около миллиона. Теперь в "Нафтогазе" интегрировались 22 облгаза.

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