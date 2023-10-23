Группа "Нафтогаз" взяла под контроль АО "Волыньгаз". Это 17 областное газораспределительное предприятие, которое перешло под контроль государства с начала года. Из-за этого изменения в "Нафтогазе" коснутся сотен тысяч украинцев. Об этом сообщили в телеграмм-канале Минэнерго.

Сообщается, что в октябре 2023 года компания "Волыньгаз" стала частью группы "Нафтогаз", присоединившись к другим 16 областным газораспределительным предприятиям, которые с начала 2023 года перешли под контроль государства.

Изменения были обусловлены необходимостью решения стратегических энергетических задач по надежной защите критических объектов, а также быстрому восстановлению инфраструктуры в случае вражеских атак

"Волыньгаз" АО обеспечивает распределение природного газа в бюджетные организации и более 250 тысяч домохозяйств в области. Пока тарифы на услуги распределения и лицевые счета для жителей области остаются без изменений. Об изменении реквизитов "Нафтогаз" обещает сообщить отдельно.

Следует напомнить, что начиная с 1 ноября, газовые цены для населения в Украине остаются неизменными. Разница в тарифах может составлять до 2 гривен за кубометр и зависит от поставщика газа. Однако большинство украинских граждан в дальнейшем будут покупать свой природный газ от компании "Нафтогаз".

Для таких потребителей тариф останется на уровне 7,96 гривен за кубометр, как и в октябре. Важно отметить, что около 98% населения Украины будут продолжать получать свое газовое топливо от "Нафтогаза".

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