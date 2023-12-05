«Ощадбанк» сделал объяснение по поводу ситуации, которая якобы произошла с их клиенткой, пишет Politeka.net.

Об инциденте рассказал супруг женщины, чья карточка была оформлена в «Ощадбанке».

«Ощадбанк" обманывает людей. При закрытии карты моя жена спросила у работника банка - "полностью ли она закрыла карточку и нет ли задолженности по карте", работница банка сказала, что карточка закрыта и задолженности нет. Но работники банка специально оставляют небольшую сумму (1-2 гривны или совсем копейки), а в следующем месяце в Ощад24 была задолженность 9грн. И так с каждым месяцем растет долг, о котором Ощадбанк молчит до достижения большой суммы за пару лет. А затем выставляют счет в 15000 грн. Мошенники страшные…», - рассказал мужчина на официальной странице «Ощадбанк» в Facebook.

В Ощадбанке на обвинения отреагировали, заверив, что работники банка не могут так поступать.

"Когда принимается заявление на закрытие счета, на счете должен отсутствовать остаток и задолженность по карте, поэтому работники не могут оставлять даже небольшую сумму средств", - подчеркнул представитель "Ощадбанка".

В свою очередь возмущенный мужчина сообщил, что этот случай не единственный. Мол, он знает о подобных инцидентах с другими клиентами.

«Работники банка специально оставляют небольшую сумму денег на карте. Не в первый раз происходят такие махинации. Как минимум знаю еще о двух случаях такой незаконной деятельности работников Ощадбанка и они действуют по указаниям начальства. Потом говорят людям, чтобы они обращались в суд», – сообщил возмущенный мужчина.

По его словам, он также был удивлен ситуации - ведь, как можно закрыть карточку с минусовым балансом, а затем, при закрытой карте, начисляют проценты. Мужчина считает, что за такие дела должна быть уголовная ответственность и лишение свободы на длительный срок с выплатой многомиллионной компенсации пострадавшей стороне.

Однако в «Ощадбанке» настаивают на своем – они не виноваты:

«Сотрудник банка не может закрыть счет, оставив на нем средства. Банк действует в рамках действующего законодательства и ни в коем случае не имеет отношения к мошенническим действиям».

Однако мужчина уверяет, что подобные долги появляются исключительно по вине банка.

«Счет был закрыт и денег на нем не было, а смс сотрудник банка не отключил (скорее всего специально) и в следующем месяце на счету стало – 9грн. И сколько времени так Ощадбанк мог меня обворовывать и когда бы выставили счет? Как могут происходить операции по ликвидированному счету, что за мошенничество?», - возмущается мужчина.

В Ощадбанке на это ответили, что если у клиента возникла просроченная задолженность, то предоставление услуги прекращается до полного погашения задолженности и дальнейшая комиссия выставляться не будет.

«Если счет уже был закрыт, по нему не выставляются комиссии…», - подчеркнули в «Ощадбанке».

В скандал вмешалась еще одна пользовательница Facebook. Женщина сообщила, что такие ситуации случаются и в других банках, не только в "Ощад".

"Далее долг нарастает и выходит счет. Я об этом знаю давно и всегда говорю, что карту разрежьте при мне и тогда вы никому не будете ничего должны, запомните это. Касается любого банка", - рассказала женщина о своем способе борьбы.

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