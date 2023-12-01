«Нафтогаз» зробив попередження, яке стосується показань лічильників, пише Politeka.net.

«Шановні клієнти, нагадуємо про необхідність передати показання лічильників з 28 листопада по 5 грудня», - йдеться у повідомленні «Нафтогаз».

Показання лічильників необхідно передати саме до 5 грудня, щоб нарахування в платіжках були коректні.

Передати показання можна декількома способами, нагадали в «Нафтогаз України». Наприклад, в особистому кабінеті, через СМС, Вайбер, Фейсбук чи Телеграм, або ж за прощеною системою на сайті «Нафтогаз».

«Нагадуємо, для коректних нарахувань, важливо передавати показання лічильника навіть, якщо ви тимчасово не користувалися газом! При відсутності актуальних даних, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання», - попередили в «Нафтогаз України».

У свою чергу деякі споживаці поцікавились у «Нафтогаз» стосовно плати за доставку газа.

«У період воєнного стану важливо сплачувати кошти за комунальні послуги задля підтримки економіки держави.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не відповідає за послуги з розподілу природного газу. Тому за уточненнями інформації радимо звернутись до місцевого оператора ГРМ (облгазу), адже саме він й надалі відповідає за послуги з транспортування», - відповіли в «Нафтогаз».

Нагадаємо, ще 3 облгази перейшли під управління Групи Нафтогаз.

Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз».

Таким чином, загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи Нафтогаз, збільшилась до 22-х.

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