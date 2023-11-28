Українцям повернуть гроші, у «Нафтогаз» розповіли, що потрібно зробити.

Як повідомили в «Нафтогаз», мова йде про повернення грошей у разі помилки під час оплати за газ, пише Politeka.net.

«Трапляється, що при оплаті за газ клієнти не вказують номер особового рахунка, помиляються у цифрах або вносять чужий рахунок», - пояснили в «Нафтогаз».

І цю ситуацію, запевняють в «Нафтогазі», можна виправити.

Так, достатньо написати заяву в довільній формі на повернення переплати, а також зробити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх одним зі способів.

Наприклад, на електронну пошту, або ж поштою на адресу 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК «Нафтогаз України».

Також платнику, який хоче повернути гроші, необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду.

У «Нафтогаз» попередили – якщо кошти необхідно повернути на картку, необхідно надіслати довідку з реквізитами банку. Якщо ж гроші треба перенести на вірний особовий рахунок – треба надіслати заяву про перенесення.

Додамо, раніше в «Нафтогаз» повідомили, що група Нафтогаз отримала додатково ще майже мільйон клієнтів – під управління перейшли ще три облгази.

Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз».

«Таким чином, загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи Нафтогаз, збільшилась до 22-х», - підкреслили в «Нафтогаз».

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