Украинцам вернут деньги, в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать.

Как сообщили в «Нафтогаз», речь идет о возврате денег в случае ошибки при оплате за газ, пишет Politeka.net.

«Случается, что при оплате за газ клиенты не указывают номер лицевого счета, ошибаются в цифрах или вносят чужой счет», - объяснили в "Нафтогаз".

И эту ситуацию, уверяют в «Нафтогаз», можно исправить.

Так, достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты, а также сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их одним из способов.

Например, на электронную почту, или по почте по адресу 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК «Нафтогаз Украины».

Также плательщику, желающему вернуть деньги, необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода.

В «Нафтогаз» предупредили – если средства необходимо вернуть на карту, необходимо отправить справку с реквизитами банка. Если же деньги нужно перенести на верный лицевой счет – нужно послать заявление о переносе.

Добавим, ранее в "Нафтогаз" сообщили, что группа "Нафтогаз" получила дополнительно еще почти миллион клиентов - под управление перешли еще три облгаза.

Речь идет об АО «Ровногаз», АО «Запорожгаз» и АО «Черновцыгаз».

"Таким образом, общее количество газораспределительных компаний, интегрированных в Группу Нафтогаз, увеличилось до 22-х", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Последние новости Украины:

Тарифы на газ – что ждет украинцев в платежках.

Украинцам приходят платежки за уже оплаченный газ – "Нафтогаз" объяснил, почему это происходит.

Кроме того, напомним, что украинцам придет дополнительная платежка за газ - за что нужно платить.