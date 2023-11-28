Как сообщили в «Нафтогаз», речь идет о возврате денег в случае ошибки при оплате за газ, пишет Politeka.net.

«Случается, что при оплате за газ клиенты не указывают номер лицевого счета, ошибаются в цифрах или вносят чужой счет», - объяснили в "Нафтогаз".

И эту ситуацию, уверяют в «Нафтогаз», можно исправить.

Так, достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты, а также сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их одним из способов.

Например, на электронную почту, или по почте по адресу 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК «Нафтогаз Украины».

Нафтогаз, квитанция

Также плательщику, желающему вернуть деньги, необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода.

В «Нафтогаз» предупредили – если средства необходимо вернуть на карту, необходимо отправить справку с реквизитами банка. Если же деньги нужно перенести на верный лицевой счет – нужно послать заявление о переносе.

Добавим, ранее в "Нафтогаз" сообщили, что группа "Нафтогаз" получила дополнительно еще почти миллион клиентов - под управление перешли еще три облгаза.

Речь идет об АО «Ровногаз», АО «Запорожгаз» и АО «Черновцыгаз».

"Таким образом, общее количество газораспределительных компаний, интегрированных в Группу Нафтогаз, увеличилось до 22-х", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Последние новости Украины:

Тарифы на газ – что ждет украинцев в платежках.

Украинцам приходят платежки за уже оплаченный газ – "Нафтогаз" объяснил, почему это происходит.

Кроме того, напомним, что украинцам придет дополнительная платежка за газ - за что нужно платить.