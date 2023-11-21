Аналітики припускають, що тарифи залишаться незмінними принаймні на деякий час.

Українські споживачі газу стикаються з різними тарифами, оскільки кожен постачальник встановлює власні ціни на блакитне паливо, а єдиної тарифної системи в країні немає.

Таким чином, вартість газу коливається в межах від 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Однак більшість клієнтів користуються послугами "Нафтогазу" за тарифом 7,96 грн за кубометр. При цьому, при споживанні 9,9 кубометра газу (соцнорма на три особи, лише для приготування їжі) протягом листопада, плата складе 78,8 грн. Важливо врахувати, що до ціни додається оплата за доставку газу, яка різниться в різних регіонах.

Загалом, тарифи на листопад не відрізняються від попередніх місяців, а вартість газу залишається стабільною. Тарифи постачальників газу виглядають наступним чином:

"ЕРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаззбут" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатий енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаззбут" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,20 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" – 9,95 грн за кубометр;

"СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Аналітики передбачають, що тарифи залишаться незмінними принаймні до кінця опалювального сезону, адже річні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Також, зазначається, що рішення щодо подальших змін у тарифах може бути прийняте "Нафтогазом" після травня, і воно буде залежати від різних факторів.

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