Аналитики предполагают, что тарифы останутся неизменными, по крайней мере, на некоторое время.

Украинские потребители газа сталкиваются с разными тарифами, поскольку каждый поставщик устанавливает собственные цены на голубое топливо, а единой тарифной системы в стране нет.

Таким образом, стоимость газа колеблется от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Однако большинство клиентов пользуются услугами "Нафтогаза" по тарифу 7,96 грн. за кубометр. При этом при потреблении 9,9 кубометра газа (соцнорма на три человека, только для приготовления пищи) в течение ноября, плата составит 78,8 грн. Важно учесть, что к цене прилагается оплата за доставку газа, различающуюся в разных регионах.

В целом тарифы на ноябрь не отличаются от предыдущих месяцев, а стоимость газа остается стабильной. Тарифы поставщиков газа выглядят следующим образом:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

«Энерготорговая группа»; — 7799 грн за куб.м;

"Нефтегаз" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавессбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энергии" – 9,95 грн за кубометр;

"Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Аналитики предполагают, что тарифы останутся неизменными, по крайней мере, до конца отопительного сезона, ведь годовые предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. Также, отмечается, что решение о дальнейших изменениях в тарифах может быть принято "Нафтогазом" после мая, и оно будет зависеть от разных факторов.

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