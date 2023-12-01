"Нафтогаз Украины" сообщил важную информацию, которая касается всех потребителей без исключения.

«Нафтогаз» сделал предупреждение, касающееся показаний счетчиков, пишет Politeka.net.

«Уважаемые клиенты, напоминаем о необходимости передать показания счетчиков с 28 ноября по 5 декабря», - говорится в сообщении «Нафтогаз».

Показания счетчиков необходимо передать до 5 декабря, чтобы начисления в платежках были корректны.

Передать показания можно несколькими способами, напомнили в "Нафтогаз Украины". Например, в личном кабинете, через СМС, Вайбер, Фейсбук или Телеграмм, или по прощенной системе на сайте «Нафтогаз».

«Напоминаем, для корректных начислений важно передавать показания счетчика даже, если вы временно не пользовались газом! При отсутствии актуальных данных операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут начислить объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления», - предупредили в «Нафтогаз Украины».

В свою очередь, некоторые потребители поинтересовались у «Нафтогаза» относительно платы за доставку газа.

«В период военного положения важно платить средства за коммунальные услуги для поддержки экономики государства.

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" не отвечает за услуги по распределению природного газа. Поэтому за уточнениями информации советуем обратиться к местному оператору ГРМ (облгаза), ведь именно он продолжает отвечать за услуги по транспортировке», - ответили в «Нафтогаз».

Напомним, еще 3 облгаза перешли под управление Группы Нафтогаз.

Речь идет об АО «Ровногаз», АО «Запорожгаз» и АО «Черновцыгаз».

Таким образом, общее количество газораспределительных компаний, интегрированных в Группу Нафтогаз, увеличилось до 22-х.

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