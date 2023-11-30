В «Укренерго» повідомили про невтішну ситуацію в електроктроенергетичній сфері в Україні.

В «Укренерго» констатували, що 29 листопада добовий максимум був зафіксований вранці, між 10:00 та 11:00, пише Politeka.net.

«При середньодобовій температурі 0,4 °C він був на 3% вищий за відповідний показник поки що найхолоднішого дня осені – понеділка, 27 листопад а(-2,3 °C)», - констатують в «Укренерго».

Сьогодні ж, 30 листопада, прогнозується середньодобова температура на нижчому рівні – до -4 °C.

«Що спонукає споживання зростати. Також на цей показник впливає одночасне підключення тисяч споживачів, які були знеструмлені через негоду. Енергосистема зазнає перевантаження», - зазначили в «Укренерго».

Енергетики прогнозують дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00.

Також в «Укренерго» повідомили, чи слід очікувати нових відключень світла.

«Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо», - закликають в «Укренерго».

Також повідомляється, що на ранок 30 листопада через негоду було знеструмлено 191 населений пункт в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Сумській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населені пункти.

На жаль, через обстріли з боку ворога є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

«Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових», - повідомили в «Укренерго», не назвавши термінів повернення світла в оселі людей.

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