В «Укрэнерго» сообщили о неутешительной ситуации в электроктроэнергетической сфере в Украине.

В «Укрэнерго» констатировали, что 29 ноября суточный максимум был зафиксирован утром между 10:00 и 11:00, пишет Politeka.net.

«При среднесуточной температуре 0,4 °C он был на 3% выше соответствующего показателя пока самого холодного дня осени – понедельника, 27 ноября (-2,3 °C)», - констатируют в «Укрэнерго».

Сегодня же, 30 ноября, прогнозируется среднесуточная температура на более низком уровне – до -4 °C.

«Что побуждает потребление расти. Также на этот показатель влияет одновременное подключение тысяч потребителей, которые были обесточены из-за непогоды. Энергосистема испытывает перегрузку», - отметили в «Укрэнерго».

Энергетики прогнозируют дефицит электроэнергии в энергосистеме в вечерние часы с 16:00 до 18:00.

Также в «Укрэнерго» сообщили, следует ли ожидать новых отключений света.

«Применение графиков отключений не прогнозируется. Но, пожалуйста, сегодня в течение дня и до 18:00 потребляйте электроэнергию бережливо», – призывают в «Укрэнерго».

Также сообщается, что к утру 30 ноября из-за непогоды был обесточен 191 населенный пункт в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Сумской областях. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта.

К сожалению, из-за обстрелов со стороны врага есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

«Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных», - сообщили в «Укрэнерго», не назвав сроки возвращения света в дома людей.