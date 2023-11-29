Магнітні бурі у грудні будуть різної сили, тож варто перевірити домашню аптечку, щоб бути готовими до цих днів.

Магнітні бурі, як відомо, можуть негативно впливати на здоров’я людини, пише Politeka.net. Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв'язку, так і на самопочуття.

Щоб магнітні бурі у грудні не застали зненацька, варто перевірити домашню аптечку вже зараз.

Найчастіше під час магнітних бур люди скаржаться на нудоту, мігрень і головний біль, біль за очима, запаморочення, стрибки тиску, біль у м’язах і суглобах, слабкість і сильну втому. Також під час магнітних бур є скарги на безсоння і загострення хронічних захворювань.

Отже напередодні магнітних бур обов’язково перевірте домашню аптечку на наявність ліків від головного болю і високого тиску. Тим, хто має хронічні захворювання необхідно мати в аптечці всі необхідні ліки.

У середньому магнітна буря триває від двох до п'яти днів. У пікові дні магнітних бур, у тому числі у грудні, лікарі радять відмовитися від сильних фізичних навантажень і шкідливих звичок.

Крім того, у дні магнітних бур у грудні варто відмовитись від шкідливої, жирної і гострої їжі, а також алкоголю. Принаймі, у великих дозах. Гіпертонікам в дні магнітних бур слід виключити вживання чаю і кави, яка впливає на артеріальний тиск.

Лікарі також підкреслюють, що під час магнітних бур режим харчування повинен враховувати, що серце і судини працюватимуть більш напружено.

В дні магнітних бур краще виключити м'ясо з раціону і замінити його рибою, яйцями, кисломолочними продуктами.

Мігнітні бурі у грудні прогнозуються у такі дати - 22 грудня грудня почнеться не дуже сильна магнітна буря, а-от з 25 грудня до 28 грудня слід очікувати дуже сильної магнітної бурі.

Після 28 грудня магнітні бурі йдуть на спад - 30 і 31 грудня очікується слабка магнітна буря.

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