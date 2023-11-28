Негода в Україні обірвала людські життя, подробиці розповіли в МВС.

Згідно з офіційними даними, які опублікували в Міністерстві внутрішніх справ України, через негоду в Україні загинули 10 людей.

Двадцять три людини, серед яких є діти, постраждали.

На Одещині підрозділи рятувальників залучалися до допомоги 254 рази - відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.

«Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали», - йдеться у повідомленні МВС.

На ділянках доріг М-05 та М-15 рух на даний момент організований у реверсному режимі.

На Миколаїівщині рятувальники виїжджали на виклики 66 разів. На жаль, також є жертви – загинули дві людини, ще дві людини постраждали.

«8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях», - попереджають в МВС.

За даними поліцейських, всього через негоду загинули десятеро людей. Трагедії сталися на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві.

«23 людини постраждали, серед них є 2 дитини», - додали в МВС.

Також і МВС повідомили про наслідки нових жорстоких обстрілів з боку окупантів. Так, ворог двічі обстріляв Херсон пошкоджено школу та приватні будинки, 1 людина постраждала.

Крім того, окупанти вдарили по Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині. На Хмельниччині внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та автомобіль.

Тим часом у Києві, на який також обрушилася негода, продовжують прибирати сніг та обробляти дороги протиожеледними засобами.

Додамо, сьогодні за прогнозами "Укргідрометцентрy" в Києві хмарно з проясненнями, без опадів; на дорогах місцями ожеледиця. Температура у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

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