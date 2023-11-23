Питання відключення світла в Україні з настанням зими та настанням холодів стає ще більш болючим та актуальним.

З’явилося термінове звернення до українців щодо відключення світла, пише Politeka.net.

«Похолодання збільшило навантаження на енергосистему. За інформацією «Укренерго», споживання електроенергії продовжує зростати. В енергосистемі є дефіцит», - йдеться утерміновому зверненні, яке оприлюднила КМДА.

Підкреслюється, що «Укренерго» шукає можливості покрити дефіцит. Вчора на запит «Укренерго» оператори систем передач Румунії, Словаччини та Польщі надали аварійну допомогу енергосистемі України.

Українців запевнили, що відключення світла не прогнозується. Однак людей закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби.

Споживачів просять не вмикати одночасно потужні електропристрої, а також вимикати світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години.

«Якщо влітку енергетики просили максимально економити ввечері після 19:00. То тепер найкритичніші години - з 17-00 до 19-00, а потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 9-00 до 19-00», - йдеться у терміновому зверненні КМДА щодо стану енергосистеми України і відключень світла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть запровадити відключення електроенергії на 1-2 години через погодні умови. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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