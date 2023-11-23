Стало відомо, хто з українських переселенців не буде отримувати виплати з 1 січня.

З 1 січня 2024 року в Україні припинять виплати деяким внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, це стосуватиметься громадян, які придбали земельні квартири, будинки чи ділянки на суму понад 100 тисяч гривень.

Згідно з постановою Міністерства соціальної політики від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб", грошові виплати будуть припинені для осіб, чий матеріальний стан дозволяє їм здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції.

Виплати ВПО будуть скасовані у 2024 році для громадян, які:

Придбали земельну квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. гривень (за винятком житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету).

Придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім автомобілів, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ).

Мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими.

Придбали іноземну валюту на суму понад 100 тис. гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали.

Мають на депозитному банківському рахунку кошти на суму більше 100 тис. гривень.

Якщо після перевірки в державних реєстрах буде прийнято рішення про припинення грошової допомоги для ВПО, особу буде повідомлено електронною поштою, телефонним дзвінком чи через систему електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Джерело: OBOZ.UA

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