Стало известно, кто из украинских переселенцев не будет получать выплаты с 1 января.

С 1 января 2024 года в Украине прекратят выплаты некоторым внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, это касается граждан, которые приобрели земельные квартиры, дома или участки на сумму более 100 тысяч гривен.

Согласно постановлению Министерства социальной политики от 11.07.2023 № 709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц", денежные выплаты будут прекращены для лиц, чье материальное состояние позволяет им совершать существенные покупки и делать инвестиции.

Выплаты ВПЛ будут отменены в 2024 году для граждан, которые:

Приобрели земельную квартиру, дом или участок на сумму более 100 тыс. гривен (за исключением жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета).

Приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды ВСУ).

Имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные.

Приобрели иностранную валюту более чем на 100 тыс. гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы.

Есть на депозитном банковском счете средства на сумму более 100 тыс. гривен.

Если после проверки в государственных реестрах будет принято решение о прекращении денежной помощи для ВПЛ, лицо будет уведомлено по электронной почте, по телефонному звонку или через систему электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Источник: OBOZ.UA

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