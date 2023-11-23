С 1 января 2024 года в Украине прекратят выплаты некоторым внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, это касается граждан, которые приобрели земельные квартиры, дома или участки на сумму более 100 тысяч гривен.
Согласно постановлению Министерства социальной политики от 11.07.2023 № 709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц", денежные выплаты будут прекращены для лиц, чье материальное состояние позволяет им совершать существенные покупки и делать инвестиции.
Выплаты ВПЛ будут отменены в 2024 году для граждан, которые:
- Приобрели земельную квартиру, дом или участок на сумму более 100 тыс. гривен (за исключением жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета).
- Приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды ВСУ).
- Имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные.
- Приобрели иностранную валюту более чем на 100 тыс. гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы.
- Есть на депозитном банковском счете средства на сумму более 100 тыс. гривен.
Если после проверки в государственных реестрах будет принято решение о прекращении денежной помощи для ВПЛ, лицо будет уведомлено по электронной почте, по телефонному звонку или через систему электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).
Источник: OBOZ.UA
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