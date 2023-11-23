Зараз енергетикам вдається урівноважити дефіцит електроенергії за допомогою партнерів із Європи, але в разі погіршення ситуації може бути необхідно відновити графік відключень. Але Україна може повернутися до графіків відключень світла узимку навіть без масованих атак з боку росії. Уся причина в погодних умовах.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив про це під час інтерв'ю телеканалу "Київ24".

За його словами, енергетики попереджали, що при низьких температурах українська енергосистема може стикнутися з дефіцитом, що є об'єктивною обставиною.

"Це не означає, що хтось загине або буде якийсь Армагеддон, але цілком може, що якщо в нас не вийде компенсувати дефіцит, тоді безумовно будуть графіки відключень, за якими на 1-3 години певні частини України доведеться відключати від електроенергії, щоб усі інші мали можливість її отримувати", — заявив Харченко.

Ще зазначив Харченко, що наразі Україні вдається управляти дефіцитом завдяки підтримці європейських колег та їхній енергосистемі. Вони надають допомогу, але у випадку значного зростання дефіциту може доведеться вжити крайніх заходів.

Він додав, що при середньодобовій температурі десь -8, -10 градусів, саме середньодобовій, на жаль, доведеться застосовувати графіки. І до цього українцям потрібно бути готовими.

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