В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії, тому до українців звернулись з терміновим проханням.

В українській енергосистемі відзначається недостаток електроенергії, що також передбачається протягом сьогоднішнього дня, 22 листопада. Особливо це буде спостерігатись ввечері. Про це попередили українців у прес-службі "Укренерго".

Основною причиною дефіциту є збільшене споживання внаслідок зниження температури, що призвело до додаткового навантаження на електростанції. Крім того, на дефіцит вплинула підвищена аварійність блоків електростанцій.

Частина енергоблоків ще проходить відновлення після атак російських ракет та дронів, і відновлені блоки не можуть нести таке саме навантаження, як до їхнього пошкодження. Ще однією причиною є недостатній обсяг імпорту електроенергії з Євросоюзу.

Компанія "Укренерго" також закликає громадян України ретельно використовувати електроенергію протягом доби.

"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", - рекомендує "Укренерго".

Варто зазначити, що також у "Укренерго" надали прогноз на зимовий період щодо можливих атак окупантів на об'єкти енергетики. Там зазначили, що в енергосистемі України під час зими передбачається стійкість, але можуть виникнути труднощі через обстріли.

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Також повідомлялось, що в "Укренерго" наполегливо звернулись до українців.

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