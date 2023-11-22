В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии, поэтому к украинцам обратились с срочной просьбой.

В украинской энергосистеме отмечается недостаток электроэнергии, что также предполагается в течение сегодняшнего дня, 22 ноября. Особенно это будет наблюдаться вечером. Об этом предупредили украинцев в пресс-службе"Укрэнерго".

Основной причиной дефицита является увеличенное потребление вследствие понижения температуры, что привело к дополнительной нагрузке на электростанции. Кроме того, на дефицит повлияла повышенная аварийность блоков электростанций.

Часть энергоблоков еще проходит восстановление после атак российских ракет и дронов, и восстановленные блоки не могут нести такую ​​же нагрузку, как к их повреждению. Еще одной причиной является недостаточный объем импорта электроэнергии из Евросоюза.

Компания "Укрэнерго" также призывает граждан Украины тщательно использовать электроэнергию в течение суток.

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - рекомендует "Укрэнерго".

Следует отметить, что также в "Укрэнерго" предоставили прогноз на зимний период относительно возможных атак оккупантов на объекты энергетики. Там отметили, что в энергосистеме Украины во время зимы предполагается устойчивость, но могут возникнуть трудности из-за обстрелов.

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Также сообщалось, что в "Укрэнерго" настойчиво обратились к украинцам.

Кроме того, Politeka.net писала о печальной новости, которую сообщили в "Укрэнерго".