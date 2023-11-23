Сейчас энергетикам удается уравновесить дефицит электроэнергии с помощью партнеров из Европы, но в случае ухудшения ситуации может потребоваться восстановить график отключений. Но Украина может вернуться к графикам отключений света зимой даже без массированных атак со стороны россии. Вся причина в погодных условиях.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил об этом во время интервью телеканала "Киев24".

По его словам, энергетики предупреждали, что при низких температурах украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом, что является объективным обстоятельством.

"Это не значит, что кто-то погибнет или будет какой-нибудь Армагеддон, но вполне может, что если у нас не получится компенсировать дефицит, тогда безусловно будут графики отключений, по которым на 1-3 часа определенные части Украины придется отключать от электроэнергии, чтобы все другие имели возможность ее получать", — заявил Харченко.

Еще отметил Харченко, что в настоящее время Украине удается управлять дефицитом благодаря поддержке европейских коллег и их энергосистеме. Они оказывают помощь, но в случае значительного роста дефицита может придется принять крайние меры.

Он добавил, что при среднесуточной температуре где-то -8, -10 градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми.

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