Вопрос отключения света в Украине с приходом зимы и наступлением холодов становится еще более болезненным и актуальным.

Появилось срочное обращение к украинцам относительно отключения света, пишет Politeka.net.

«Похолодание увеличило нагрузку на энергосистему. По информации "Укрэнерго", потребление электроэнергии продолжает расти. В энергосистеме есть дефицит», - говорится в срочном обращении, которое обнародовало КГГА.

Подчеркивается, что Укрэнерго ищет возможности покрыть дефицит. Вчера по запросу "Укрэнерго" операторы систем передач Румынии, Словакии и Польши оказали аварийную помощь энергосистеме Украины.

Украинцев заверили, что отключение света не прогнозируется. Однако людей призывали экономно потреблять электроэнергию в течение суток.

Потребителей просят не включать одновременно мощные электроустройства, а также выключать свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы.

«Если летом энергетики просили максимально экономить вечером после 19.00. Теперь самые критические часы - с 17-00 до 19-00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9-00 до 19-00», - говорится в срочном обращении КГГА о состоянии энергосистемы Украины и отключениях света.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут ввести отключение электроэнергии на 1-2 часа из-за погодных условий. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Также напомним, что появилась новая денежная помощь для украинцев.

Кроме того Politeka.net писала, что украинцам выплатят денежную помощь от ООН.