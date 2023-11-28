Согласно официальным данным, опубликованным в Министерстве внутренних дел Украины, из-за непогоды в Украине погибли 10 человек.
Двадцать три человека, среди которых есть дети, пострадали.
В Одесской области подразделения спасателей привлекались к помощи 254 раза - отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.
«Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 – пострадали», - говорится в сообщении МВД.
На участках дорог М-05 и М-15 движение на данный момент организовано в реверсном режиме.
На Николаевщине спасатели выезжали на вызовы 66 раз. К сожалению, тоже есть жертвы – погибли два человека, еще два человека пострадали.
«8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях», - предупреждают в МВД.
По данным полицейских, всего из-за непогоды погибли десять человек. Трагедии произошли в Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве.
«23 человека пострадали, среди них 2 ребенка», - добавили в МВД.
Также и МВД сообщили о последствиях новых жестоких обстрелов со стороны оккупантов. Так, враг дважды обстрелял Херсон, повреждена школа и частные дома, 1 человек пострадал.
Кроме того, оккупанты ударили по Днепропетровщине, Николаевщине и Харьковщине. В Хмельницкой области в результате падения обломков беспилотника повреждены частный дом, хозяйственное сооружение и автомобиль.
Тем временем в Киеве, на который также обрушилась непогода, продолжают убирать снег и обрабатывать дороги противогололедными средствами.
Добавим, сегодня по прогнозам «Укргидрометцентра» в Киеве облачно с прояснениями, без осадков; на дорогах местами гололедица. Температура в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.
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