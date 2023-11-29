Магнитные бури в декабре будут разной силы, поэтому следует проверить домашнюю аптечку, чтобы быть готовыми к этим дням.

Магнитные бури, как известно, могут негативно влиять на здоровье человека, пишет Politeka.net.

Магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на самочувствие.

Чтобы магнитные бури в декабре не застали врасплох, стоит проверить домашнюю аптечку уже сейчас.

Чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на тошноту, мигрень и головную боль, головные боли, головокружение, скачки давления, боль в мышцах и суставах, слабость и сильную усталость. Также во время магнитных бурь есть жалобы на бессонницу и обострение хронических заболеваний.

Итак, накануне магнитных бурь обязательно проверьте домашнюю аптечку на наличие лекарства от головной боли и высокого давления. Тем, кто имеет хронические заболевания, необходимо иметь в аптечке все необходимые лекарства.

В среднем магнитная буря длится от двух до пяти дней. В пиковые дни магнитных бурь, в том числе в декабре, врачи советуют отказаться от сильных физических нагрузок и вредных привычек.

Кроме того, в дни магнитных бурь в декабре следует отказаться от вредной, жирной и острой пищи, а также алкоголя. По крайней мере, в больших дозировках. Гипертоникам в дни магнитных бурь следует исключить употребление чая и кофе, влияющего на артериальное давление.

Врачи также подчеркивают, что во время магнитных бурь режим питания должен учитывать, что сердце и сосуды будут работать более напряженно.

В дни магнитных бурь лучше исключить мясо из рациона и заменить его рыбой, яйцами, кисломолочными продуктами.

Мамгнитные бури в декабре прогнозируются в такие даты - 22 декабря декабря начнется не очень сильная магнитная буря, а вот с 25 декабря по 28 декабря следует ожидать очень сильной магнитной бури.

После 28 декабря магнитные бури ослабеют – 30 и 31 декабря ожидается слабая магнитная буря.

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