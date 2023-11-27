Магнітні бурі в грудні влаштують людям випробовування на міцність, а це означає, що багато хто відчує нездужання та погіршення здоров'я.

Магнітні бурі у грудні - їх буде кілька, попереджають фахівці, пише Politeka.net.

Магнітні бурі, зазначимо, виникають внаслідок спалахів на Сонці, які вивільняють велику кількість енергії та заряджених частинок. Маючи високу швидкість (близько 400 км/с) частки можуть проникати в магнітне поле Землі, тим самим впливаючи на нього.

За словами кардіологів, під час магнітних бур основною причиною поганого самопочуття людини є різке зниження атмосферного тиску.

Під впливом коливань у людини також знижується тиск і це призводить до сонливості, занепаду сил та дратівливості. Найчастіше під час магнітних бур люди скаржаться на головний біль, безсоння та стрибки артеріального тиску, порушення сну, запаморочення. Крім того, у дні магнітних бур можуть загостритися хронічні захворювання.

До магнітних бур слід бути готовими. Зокрема, у домашній аптечці мають бути всі необхідні ліки.

Магнітні бурі у грудні будуть середньою потужністю, а також сильними та слабкими. Вже відомі небезпечні дати магнітних бурь у грудні.

Очікується, що магнітна буря 22 грудня буде середньої потужності.

Магнітна буря, яку прогнозують на 25-28 грудня, буде сильнішою. А під кінець року, магнітна буря втратить більшу частину своєї сили. Так, магнітна буря 30-31 грудня прогнозується як слабка.

Зазначимо, що, на думку експертів, лише 10% всього населення планети чутливі до магнітних бур. У свою чергу лікарі в період магнітних бур чи зниженого атмосферного тиску в першу чергу радять більше відпочивати, дотримуватись режиму сну. За їхніми словами, сон має бути не менше семи-дев'яти годин. Також медики рекомендують уникати смажених страв, великої кількості борошняних продуктів та іншої «важкої» їжі, а також солодощів.

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