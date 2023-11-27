Магнитные бури в декабре испытают людей на прочность, а это значит, что многие почувствуют недомогание и ухудшение здоровья.

Магнитные бури в декабре – их будет несколько, предупреждают специалисты, пишет Politeka.net.

Магнитные бури, отметим, возникают вследствие вспышек на Солнце, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Имея высокую скорость (около 400 км/с) частицы могут проникать в магнитное поле Земли, тем самым воздействуя на него.

По словам кардиологов, во время магнитных бурь основной причиной плохого самочувствия человека является резкое снижение атмосферного давления.

Под воздействием колебаний у человека также снижается давление и это приводит к сонливости, упадку сил и раздражительности. Чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на головную боль, бессонницу и скачки артериального давления, нарушение сна, головокружение. Кроме того, в дни магнитных бурь могут обостриться хронические заболевания.

К магнитным бурям следует быть готовыми. В частности, в домашней аптечке должны быть все необходимые лекарства.

Магнитные бури в декабре будут средней мощности, а также сильными и слабыми. Уже известны опасные даты магнитных бурь в декабре. Так, ожидается, что магнитная буря 22 декабря будет средней мощности.

Магнитная буря, которую прогнозируют на 25-28 декабря, будет сильнее. А под конец года, магнитная буря потеряет большую часть свое силы. Так, магнитная буря 30-31 декабря прогнозируется, как слабая.

Отметим, что, по мнению экспертов, лишь 10% от всего населения планеты чувствительны к магнитным бурям. В свою очередь врачи в период магнитных бурь или пониженного атмосферного давления в первую очередь советуют больше отдыхать, соблюдать режим сна. По их словам, сон должен быть не менее семи-девяти часов. Также медики рекомендуют избегать жареных блюд, обилия мучных продуктов и прочей «тяжелой» пищи, а также сладостей.

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