В росії вирує потужна негода, дороги, домівки і навіть аеропорти йдуть під воду.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на російські пабліки і ЗМІ, на Камчатці Берингове море затопило всю злітно-посадкову смугу місцевого аеродрому.

А в Адлері хвилі затопили елітний житловий комплекс на березі моря.Під воду пішов перший поверх. Вирує справжнє цунамі - висота хвиль там становить 4 метри.

В Мережі також публікують наслідки потужного шторму в тимчасово окупованому Криму.

Сильний вітер трощив все на своєму шляху. Деякі райони затопило – звідти евакуювали майже 300 людей, зокрема, понад 40 дітей.

"Будуйте ковчег",

"Природа розставляє все на свої місця! Люди не господарі життя, не треба будувати там, де не належить!", - коментують користувачы соцмереж кадри стихії.

Близько 500 тисяч жителів - без електрики, на заході півострова - повністю припинено водопостачання.

Як повідомляють місцеві пабліки, шторм розбив чотири набережні на південному березі. Постраждали набережні Місхора, Алупки, Форос, Гаспри. У Кореїзі сильно пошкоджено набережну Русалку.

«Змиті перила, ліхтарі, лавки, намито багато гальки», - розповідають у пабліку Кримський вітер.

Зруйновано приватні апартаменти.

Додамо, що негода такоє вирує в Україні. В столиці вітер, зокрема, пошкодив найбільший прапор країни.

Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

«Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове. Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови», - повідомили в КМДА.

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Нову заборону терміново ввели в Києві через негоду.

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