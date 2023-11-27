В России мощная непогода, дороги, дома и даже аэропорты уходят под воду.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на российские паблики и СМИ, на Камчатке Берингово море затопило всю взлетно-посадочную полосу местного аэродрома.

А в Адлере волны затопили элитный жилой комплекс на берегу моря. Под воду пошел первый этаж. Бушует настоящее цунами – высота волн там составляет 4 метра.

В Сети также публикуют последствия мощного шторма во временно оккупированном Крыму.

Сильный ветер крушил все на своем пути. Некоторые районы затопило – оттуда эвакуировали около 300 человек, в том числе более 40 детей.

"Стройте ковчег",

"Природа расставляет все на свои места! Люди не хозяева жизни, не надо строить там, где не положено!», - комментируют пользователи соцсетей кадры стихии.

Около 500 тысяч человек - без электричества, на западе полуострова - полностью прекращено водоснабжение.

Как сообщают местные паблики, шторм разбил четыре набережные на южном берегу. Пострадали набережные Мисхора, Алупки, Форос, Гаспри. В Кореизе сильно повреждена набережная Русалка.

«Смыты перила, фонари, скамейки, намыто много гальки», – рассказывают в паблике Крымский ветер.

Разрушены частные апартаменты.

Добавим, что ненастье также обрушилось на Украину. В столице ветер, в частности, повредил самый большой флаг страны.

Несмотря на то, что флаг был опущен еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище.

«Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым. Новый флаг развевается над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия», - сообщили в КГГА.

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Новый запрет срочно ввели в Киеве из-за непогоды.

Отключение света - критические часы изменились, срочное обращение.

Также напомним, что появилась новая денежная помощь для украинцев.