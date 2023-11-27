У Києві терміново вводиться заборона, про яку потрібно знати.

Сьогодні, у понеділок, в’їзд до Києва великогабаритного транспорту буде закрито на деякий час, пише Politeka.net з посиланням на КМДА.

«УВАГА! З 7:30 ранку в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку з снігопадом», - йдеться у терміновому повідомленні.

Столична влада зазначає, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

«Обмеження діятимуть до поліпшення умов. Орієнтовно до 10:00», - попередили в КМДА.

У КМДА також звернулися до керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції:

«Просимо врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста».

Крім того, в КМДА нагадали водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту.

«Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки», - йдеться у попередженні.

Комунальні служби столиці продовжують боротьбу з наслідками негоди.

Додамо, тим часом в Одеся через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні. Штаб на місці вже почав аварійні роботи, повідомили в Одеській міській раді.

Також вночі на тимчасово окупований Крим обрушився потужний шторм. Внаслідок негоди близько 500 тисяч мешканців залишилися без світла.

Подача води в Чорноморському районі на заході Криму повністю припинено через відсутність світла на насосних станціях, зупинено і централізоване опалення.

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