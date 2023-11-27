В Киеве срочно вводится запрет, о котором нужно знать.

Сегодня, в понедельник, въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет закрыт на время, пишет Politeka.net со ссылкой на КГГА.

«ВНИМАНИЕ! С 7:30 утра въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом», - говорится в в срочном сообщении.

Столичные власти отмечают, что это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

«Ограничения будут действовать до улучшения условий. Ориентировочно до 10:00», – предупредили в КГГА.

В КГГА также обратились к руководителям предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции:

"Просим учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город".

Кроме того, в КГГА напомнили водителям, что в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту.

"Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники", - говорится в предупреждении.

Коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями ненастья.

Добавим, что тем временем в Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной. Штаб на месте уже начал аварийные работы, сообщили в Одесском городском совете.

Также ночью на временно оккупированный Крым обрушился мощный шторм. В результате непогоды около 500 тысяч жителей остались без света.

Подача воды в Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращена из-за отсутствия света на насосных станциях, остановлено и централизованное отопление.

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Также напомним, что появилась новая денежная помощь для украинцев.

Кроме того Politeka.net писала, что украинцам выплатят денежную помощь от ООН.