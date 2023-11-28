Магнітні бурі у грудні матимуть сильний вплив на самопочуття людей, але до них можна бути готовими завдяки вже відомим датам.

Магнітні бурі у грудні будуть різної потужності, пише Politeka.net. До речі, під час магнітних бур є кілька простих рекомендацій, що не слід робити.

Так, під час магнітних бур, в тому числі у грудні, лікарі не рекомендують вживати жирну і важку їжу, алкоголь, копченості, гостру їжу. Крім того, у дні магнітних бур необхідно уникати шкідливих звичок,переїдання, а також фізичних навантажень. Особливо, коли людина відчуває посилення метеозалежних симптомів. А саме – нудоту, запаморочення, головний біль і мігрень, прискорення пульсу, безсоння, підвищення або зниження тиску. Крім того, серед симптомів під час магнітніх бур можуть бути біль за очима і загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі дуже впливають на організм людини, тому також можуть відчутися болі в серці, слабкість, перепади настрою. Експерти підкреслюють, що магнітні буря насамперед впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій. Тож у ці дні не слід сваритися, нервувати, підвищувати голос. Необхідно уникати ситуацій, які можуть вилитися у конфлікт.

Для того, щоб поліпшити сві стан у період магнітних бур слід пити більше води і дотримуватись режиму відпочинку та сну.

Що ж до меню, то у дні магнітних бур дієтологи радять більше вживати фруктів, ягід і овочів. В тому числі, яблука, ківі, спаржу, ріпчасту цибулю, баклажани, зелену паприку, броколі, часник, горіхи. Окрім води, корисно пити несолодкий компот із сухофруктів.

Отже, магнітні бурі в грудні почнуться 22 числа. У цей день прогнозується магнітна буря середньої потужності. 30 і 31 грудня очікується слабка магнітна буря.

А от найсильніші магнітні бурі у грудні, як прогнозується, відбудуться 25-28 грудня.

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