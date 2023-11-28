Магнитные бури в декабре окажут сильное влияние на самочувствие людей, но к ним можно быть готовыми благодаря уже известным датам.

Магнитные бури в декабре будут разной мощности, пишет Politeka.net.

Кстати, во время магнитных бурь есть несколько простых рекомендаций, чего не следует делать.

Так, во время магнитных бурь, в том числе в декабре, врачи не рекомендуют употреблять жирную и тяжелую пищу, алкоголь, копчености, острую пищу. Кроме того, в дни магнитных бурь необходимо избегать вредных привычек, перееданий, а также физических нагрузок. Особенно когда человек испытывает усиление метеозависимых симптомов. А именно – тошноту, головокружение, головную боль и мигрень, ускорение пульса, бессонницу, повышение или понижение давления. Кроме того, среди симптомов во время магнитных бурь могут быть боли за глазами и обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури оказывают большое влияние на организм человека, поэтому также могут быть боли в сердце, слабость, перепады настроения. Эксперты подчеркивают, что магнитные бури, прежде всего, влияют на состояние нервной системы, обусловливая усиление эмоциональных реакций. Так что в эти дни не следует ссориться, нервничать, повышать голос. Необходимо избегать ситуаций, которые могут вылиться в конфликт.

Для того чтобы улучшить свое состояние в период магнитных бурь следует пить больше воды и соблюдать режим отдыха и сна.

Что касается меню, то в дни магнитных бурь диетологи советуют больше употреблять фрукты, ягоды и овощи. В том числе, яблоки, киви, спаржу, репчатый лук, баклажаны, зеленую паприку, брокколи, чеснок, орехи. Кроме воды, полезно пить несладкий компот из сухофруктов.

Магнитные бури в декабре начнутся 22 числа. В этот день прогнозируется магнитная буря средней мощности. 30 и 31 декабря ожидается слабая магнитная буря.

А вот самые сильные магнитные бури в декабре, как предполагается, состоятся 25-28 декабря.

Последние новости Украины:

"Нафтогаз" вернет деньги – как, кому и что нужно сделать.

Также сообщалось о большом количестве жертв и пострадавших в результате непогоды в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала о новом подорожании - на что снова вырастут цены.