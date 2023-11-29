«Укренерго» терміново звернулося до українців із заявою про погіршення ситуації з електрикою.

В «Укренерго» повідомили, що в енергосистемі є дефіцит, пише Politeka.net

«З 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів», - повідомили в «Укренерго».

Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів. Адже, як повідомили в «Укренерго», сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах.

Тим часом на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

«В енергосистемі зараз склалась важка ситуація», - підкреслили в «Укренерго».

Зараз, кажуть енергетики, споживачам необхідно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції.

«Укренерго» закликає українців ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня до 18.00.

Це, як підкреслили в «Укренерго» не означає, що потрібно вимкнути все і сидіти в темряві. За словами енергетиків, достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами.

«Укренерго» просить українців залишати працювати тільки найнеобхідніше.

«А всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00», - просять енергетики.

Останні новини України:

Тисячі українців залишились без світла через атаку - розкрито деталі.

Українці ризикують втратити субсидії - з'явилося пояснення.

Магнітні бурі у грудні - що обов'язково має бути в аптечці.